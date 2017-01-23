川普向企業大老承諾大幅減稅

美國總統川普（Donald Trump）周一於白宮會見12位企業領袖時再次承諾，新政府將「大幅」調降稅率，並放寬75％的法規限制。但他仍不忘強調，凡是將生產線外移至其他國家的企業，未來將產品賣回美國都將承擔「邊境稅」。周一與會的企業大老包括福特、嬌生、戴爾及SpaceX等公司執行長。

(工商)