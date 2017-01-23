曾莞婷樂當恐龍妹 驚見「被襲胸」
「本土劇女神」曾莞婷因演活許多惡女角色而擁有高知名度，但私下的她常在臉書分享生活點滴，和粉絲熱絡互動，追蹤人數已超過120萬人。今（23日）她再曬自拍美照，卻被發現竟然「被襲胸」了，還引來好友KID怒喊要砍了對方的手，逗樂大家。
曾莞婷今PO出自拍照，因身穿印有恐龍圖案的深藍色毛衣，讓她笑喊「我是恐龍妹」，但也馬上被粉絲反駁，讚她太正了，恐龍上不了身。而好友KID也被釣出回應，且意外發現恐龍的手剛好落在曾莞婷的胸部上，形成「被襲胸」的畫面，KID便搞笑作勢喊「我要砍了恐龍的小手！」而曾莞婷即隨後安撫要他別生氣，但網友也幽默瘋狂標註KID正牌女友許維恩來圍觀，一來一往的逗趣互動，意外成為討論亮點。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。