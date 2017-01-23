曾莞婷樂當恐龍妹 驚見「被襲胸」

曾莞婷被封本土劇女神，擁有高人氣。（圖／中時資料照）

曾莞婷穿上恐龍圖案毛衣，笑稱要當恐龍妹。（圖／取材自曾莞婷臉書）

「本土劇女神」曾莞婷因演活許多惡女角色而擁有高知名度，但私下的她常在臉書分享生活點滴，和粉絲熱絡互動，追蹤人數已超過120萬人。今（23日）她再曬自拍美照，卻被發現竟然「被襲胸」了，還引來好友KID怒喊要砍了對方的手，逗樂大家。

曾莞婷今PO出自拍照，因身穿印有恐龍圖案的深藍色毛衣，讓她笑喊「我是恐龍妹」，但也馬上被粉絲反駁，讚她太正了，恐龍上不了身。而好友KID也被釣出回應，且意外發現恐龍的手剛好落在曾莞婷的胸部上，形成「被襲胸」的畫面，KID便搞笑作勢喊「我要砍了恐龍的小手！」而曾莞婷即隨後安撫要他別生氣，但網友也幽默瘋狂標註KID正牌女友許維恩來圍觀，一來一往的逗趣互動，意外成為討論亮點。

(中時電子報)