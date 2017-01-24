川普上任美元貶 美股開盤走低

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美國總統川普就任，由於他承諾美國優先，嚴厲抨擊全球貿易協定，使市場擔心前景震盪，美元今天兌大部分貨幣都下跌，華爾街股市開盤追隨東京、倫敦、法蘭克福和巴黎股市走低。

法新社報導，開盤約45分鐘，道瓊工業指數下跌0.2%，來到19783.42點。標準普爾500指數下跌0.3%，來到2265.50點。

以科技股為主的那斯達克指數下跌0.1%，來到5547.57點。

同時，倫敦金融時報百種股價指數（FTSE-100）下滑0.5%，報7160.44點。

歐元區股市方面，德國法蘭克福DAX 30指數下滑0.4%，報11581.87點。巴黎證商公會指數（CAC 40）也下滑0.3%，報4835.08點。

東京日經指數今天收盤重挫1.3%，美元兌日圓下跌，衝擊日本出口商股價。1060123

(中央社)