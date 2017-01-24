NBA》籃網隊：林書豪傷勢加重 再休3到5周

籃網隊控衛林書豪(右)本季陷入受傷麻煩，重創球隊戰績。(美聯社資料照)

(01:09更新內文)NBA官方剛報導，籃網隊宣布，大腿受傷的林書豪在復健過程傷勢變嚴重，預計再缺賽3到5周。也就是說，今(24)日早上8點半籃網迎戰馬刺，「豪哥」確定缺席。籃網隊本季已打43場比賽，林書豪只出賽12場。

籃網總管馬克斯(Sean Marks)表示，林書豪在復健過程中，傷勢加重，球隊理解林書豪渴望回到球場，但籃網隊對他的復健保持謹慎態度，直到林書豪肌力完全恢復到比賽強度，才會復出。

因籃網隊指出，林書豪會再缺賽3到5周，最快2月中才能看到林書豪復出；宣告26日(小年夜)籃網迎戰熱火，以及後面農曆春節賽事，確定看不到豪哥身影。扛球隊主控的林書豪，本季場均出賽25分，貢獻13.9分、5.8助攻和3.2籃板。

(中時電子報)