《觀點》KMT黨魁之爭 「初選」而已！

中國國民黨黨主席之爭出現五搶一的空前盛況，為何大家搶破頭？誰又較具勝算呢？(本報系資料合成照)

百年老店的中國國民黨今年5月的黨主席之爭，出現了前所未見的詹、韓、郝、吳、洪「五搶一」熱鬧情景，並讓這場「茶壺風暴」變得極為撲朔離迷、難以逆料。

為何這一落寞的「大宅門」，如今已是「既無權、又沒錢」的慘况下，仍然會引發這麼多黨內重量級人士的高度興趣？

◎黨主席之位 為何搶破頭

首先應予指出的是，無論是國民黨、或是民進黨，台灣當前的政黨早已成為「選舉機器」了。誰能掌握黨機器，誰就能佔據問鼎大位的最有利位置。因此，任何有意問鼎大位者，勢必就要先佔據黨主席，別無其他捷徑可走。

以民進黨為例，當年的蔡英文就是硬把蘇貞昌從黨主席逼下台的，進而成為民進黨的總統候選人。國民黨亦復如此。

以現任國民黨主席洪秀柱來說，她應是五位參選人中，想問鼎2020大位態度最為明顯的。無論是在國內、或是在海外，洪秀柱毫不諱言其決意要走完那條「未走完的總統路」。

就吳敦義而言，雖然沒像洪秀柱講的那麼白，但吳敦義還是很有「使命感」的。「吳副」也有「沒有走完的總統路」要走。

昨天宣布正式參加黨主席選舉的詹啟賢也公開的說出「我沒有排除自己」問鼎2020總統大位的可能性。

從洪、吳、詹三人的說法即可獲得印證了：為何這個「既無權、又沒錢」的黨主席位子，大家仍然搶破頭的真正「誘因」。

◎誰較具勝算

值得注意的是，在這場「五搶一」的國民黨黨魁激戰中，誰的勝算比較大？

就目前的態勢來看，顯然現任黨主席洪秀柱是佔有「在朝」優勢的，暫居上風，但是，洪秀柱卻也因「在朝」而變成眾矢之標的。

自宣布參選以來，即聲勢浩大的前副總統吳敦義，應是這五位參選人之中黨政經歷最為完整的一位，無人能出其右。不過，吳敦義的峰芒畢露，不但未能替他「加分」，反而還會無端的「減分」。這應該是「吳副」最感懊惱之處。

至於，現任國民黨副主席的郝龍斌，應算是所有參選人之中最為「奇特」的一位。原本，前參謀總長郝柏村之子的郝龍斌應該在黃復興黨部擁有一定的吸票能力。但諷刺的是，郝龍斌在「黨外」的號召力，卻遠遠高於「黨內」的支持度。

剛辭去國民黨首席副主席的詹啟賢，則是一匹黨內「黑馬」！彰化醫生世家出身的詹啟賢，在中南部擁有深厚的藍、綠人脈。但在國民黨內，尤其是基層，詹則是「新面孔」，並不太為基層黨員所熟悉。儘管自信有加，詹的最大挑戰應是：如何跨過參選門檻的3%黨員連署？

另外，台北農產運銷公司總經理韓國瑜的跳入黨主席之爭，則更是「完全的意外」，應不至於對整個選情造成「可辨認的衝擊」。

放眼看去，這五位黨主席候選人之中，除了韓國瑜之外，其他的四位均屬國民黨當前的「一時之選」，各自擁有一定的號召力，實力應在仲伯之間。照目前情勢來看，應該沒有任何一位能在5月20日的黨主席選舉中，以過半之姿勝出。因此，

五月的國民黨主席選舉，很可能被各候選人視為是黨主席的「初選」而已。其實，它只是一場「淘汰賽」 ，真正的好戲，還在後頭！

(中時電子報)