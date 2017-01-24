川普簽了 美撤出TPP
美國總統川普今天(當地時間周一)上班後簽署的第一個行政命命，正式宣告美國撤出簡稱為TPP的「跨太平洋夥伴協定」，此舉也是落實他的競選政見。
川普今天在白宮簽署這項行政命令，將這個由美國前總統歐巴馬所積極推動的TPP一筆勾銷，等於是對民主黨人以及國際間的貿易夥伴釋出強烈的訊息，就是他在選舉期間說要重新協商或廢止貿易協定的承諾是玩真的。
川普稍早前也宣布要重新協商「北美自由貿易協定」(NAFTA)，近日並將會晤加拿大與墨西哥領導人商談有關事宜。
美國總統歐巴馬任內，積極就TPP與各國展開協商，包括美國在內已有12個國家簽署，但是該協議未曾獲得美國國會的認可，遲遲無法落實。有分析指，川普以行政命令決定美國撤出TPP，對於美國的經濟政策不會造成立即和實質的影響。不過這也標誌著，在川普的執政下，美國在外貿上的政策將有全新而且不一樣的思維。
(中時電子報)
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