敘和談持續 可能發表共同文件

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消息人士今天告訴記者，敘利亞政府和反政府勢力在哈薩克首都阿斯塔納（Astana）進行的第一天間接談判，令人對談判可能獲致進展，有理由抱持謹慎樂觀的態度。

這名消息人士透露，支撐這項談判的俄羅斯、土耳其和伊朗3國，明天可望繼續磋商，並擬訂可能的共同文件。1060124

(中央社)