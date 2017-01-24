澳網》相隔6大賽 「蠻牛」納達爾返8強之列
去年法網棄賽、溫網因傷退賽，「西班牙蠻牛」納達爾自2015年法網後就未再挺進8強之列，23日澳網男單16強戰，終於成功以6比3、6比3、4比6、6比4拍落法國名將「跳跳人」蒙菲斯，洗刷去年一輪遊的悔恨重返8強。
這場勝利令納達爾異常興奮，贏球後忍不住在場上振臂跳躍嘶吼，「去年無緣大賽8強，我很開心終於能再回到這裡。以重返8強作為球季開端，特別又是硬地球場，對我而言的確是好消息。」
大會第9種子「蠻牛」前兩盤都率先破發對手，第3盤4比4時錯失破發機會，反遭蒙菲斯破發將戰線延長進第4盤，納達爾自2比4落後中，盤末穩住陣腳連下4局翻盤，在第2個賽末點順利拿下。
納達爾坦言第3盤確實有機會破發，「但我沒打出我的水準。在如此大的壓力下面對勁敵蒙菲斯，我想我只能盡量減少失誤。」
在喬柯維奇、球王莫瑞先後淘汰出局，納達爾接下來將與大會最高第3種子加拿大拉奧尼奇一拚4強門票，過去交手「蠻牛」取得6勝2負優勢。
(中時電子報)
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