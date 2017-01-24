川普上任2天 美南部龍捲風增至19死
美國總統川普就任約2天，就面臨挑戰，除了國內反對抗議活動蔓延，上任後首個天災，更考驗他的應變能力。美國南部地區喬治亞州及密西西比州等多地，週末遭遇強龍捲風和暴風雨襲擊，造成至少19人死亡，數十人受傷。
其中，喬治亞州受災最嚴重，造成至少15人喪生，州長迪爾宣布7個縣進入緊急狀態。喬治亞州中南部一鄉村地區受災最嚴重，但當局警告，第二波惡劣天氣迫近，將有更多強風和暴雨威脅。
密西西比州上周六清晨遭龍捲風襲擊，風速最高達每小時265公里，至少造成4死多人傷，不少房屋受損和樹木倒塌，還造成大停電，車輛也被吹翻。
美國總統川普在白宮一個記者會上稱，已致電喬治亞州州長迪爾了解災情，又向受災民眾致以慰問。他形容今次的龍捲風兇猛且強大，承諾政府會全力支援災民。
(中時電子報)
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