NBA》老鷹隊KISSCAM 求婚成功但好糗

男球迷突然拿出戒指求婚，女友驚喜萬分。(翻攝Youtube)

亞特蘭大老鷹隊主場大玩KISS CAM，出現滑稽一幕。在Youtube頻道「Atlanta Hawks」，日前上傳短片，在影片1分鐘左右，男球迷面對鏡頭和女友親吻後，拿出戒指準備求婚，女友又驚又喜，不料男主角身旁友人，高興的用力拍了男主角的背，戒指被拍落，下一秒變成周圍的人瞬間一起尋找戒指。女主角第一時間還狠狠打了這位白目老兄一下，氣他壞了好事。只是不知後來戒指找到了沒......

(中時電子報)