玩真的 川普撤簽TPP

我要評比

美國總統川普今天簽署行政命令，宣布美國退出跨太平洋夥伴協定（TPP）。

川普在入主白宮後的第一個正式工作日、兌現競選承諾，他以簽署行政命令的方式、宣布美國退出TPP。

TPP在前總統歐巴馬執政時完成談判，但一直未得到國會批准，而川普選舉時就宣誓上任第一天將退出TPP， 如今說到作到，將對全球經濟發展將帶來影響。

日本國會趕在川普上任前、已批准TPP，但美國作為TPP成員國中最大經濟體，現在撤出，剩下的11國將如何讓協議繼續，也是接下來的焦點。

TPP原涵蓋世界經濟總量的近40%和世界貿易總量約1/3。1060124

(中央社)