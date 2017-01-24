MLB》前道奇強打隆尼 投效遊騎兵

我要評比

隆尼2008年起連3年，都超過88分打點。(美聯社資料照)

美聯社最新消息，前道奇隊強打、一壘手隆尼(James Loney)，已和遊騎兵隊達成協議，將簽下小聯盟合約；但球團尚未宣布消息。

隆尼2002年在道奇隊在第一輪選中，大聯盟生涯打擊率2成84、108轟、669打點。去年效力大都會，出賽100場，打擊率2成65。

(中時電子報)