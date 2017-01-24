老布希病情穩定 轉出加護病房

美國前總統老希的病情穩定，目前已轉出加護病房。(圖片取自美聯社)

高齡92歲的美國退休總統老布希（George H.W. Bush）上周因肺炎被送進德州休士頓衛理公會醫院（Houston Methodist Hospital）的加護病房，醫生今天表示，美國前總統老希的病情穩定，目前已轉出加護病房。

妻子91歲的芭芭拉（Barbara Bush）也因咳嗽和感到疲倦而被送進同一間醫院，負責治療的醫生23日表示芭芭拉痊癒已可出院，但91歲的她選擇多留一晚陪丈夫。

老布希因呼吸困難，14日被送進醫院，但後來因肺炎引發急性呼吸系統問題，發作一星期後，生命跡象已回復正常，從加護病房轉入普通病房。

高齡92歲的老布希在1989至1993年間入主白宮，是美國在世年紀最大的前總統。他被川普邀請至20日的總統就職典禮，不過礙於身體狀況並未出席，並有寄信向川普表示恭賀。

(中時電子報)