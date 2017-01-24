誓言捍衛南海國際利益 美對陸發出警告

我要評比

美國白宮今天警告中國大陸，美國將在南海捍衛「國際利益」，同時貿易往來必須互利互讓。

白宮新聞秘書史派瑟（Sean Spicer）在首次正式的每日簡報中，為美國新任政府處理和中國大陸關係的謹慎立場辯護。

史派瑟被記者詢及國務卿人選提勒森的1項建議，即美國應阻止中國大陸在爭議性海域填海造島。史派瑟對維護南海水路暢通，表明了比較堅定的立場。

他說：「我認為，美國會確保我們在南海的利益。」

「如果那些島礁實際上是位於國際海域而非真正的中國一部分，是的，我們將確保國際利益不被任何1個國家接收。」

史派瑟表示，川普了解，美國企業需要打入中國大陸的廣大市場，但他不會同意維持目前的狀況。

史派瑟辯稱：「在許多情況下，這不是互利互讓的關係。」他指出，美國金融和銀行業要進入大陸市場會受限，同時美國公司難以保護自己的智慧財產權。

他說：「因此，總統了解大陸的市場以及我國企業進一步打入這個市場的願望。但他也了解，我們在進入大陸市場時所受到的待遇，十分令人關切，我們必須對此加以檢討。」1060124

(中央社)