白天大陸冷氣團減弱 北東局部短暫雨

中央氣象局表示，24日天氣大致穩定，白天大陸冷氣團減弱，竹苗以南地區仍有機會陽光露臉，東半部、北部地區有局部降雨的機會。

氣象局指出，24日天氣大致穩定，各地雲量還是偏多，竹苗以南地區仍有機會陽光露臉，東半部、北部地區有局部降雨的機會；溫度方面，清晨中部以北、宜蘭的最低溫只有攝氏12、13度，南部及花東也只有15、16度，一早各地氣溫還是比較低，請大家要注意保暖；白天大陸冷氣團減弱，北部地區及宜蘭、花蓮白天高溫約16到21度，中南部及台東地區白天高溫約22到25度，中南部還是要留意日夜的溫差會比較大，在穿著的調整上要多留意。。

此外，氣象局提醒民眾，沿海空曠地區24日會有8到9級強陣風，海面上的浪也大，沿海活動及海上作業要特別注意安全。1060124

(中央社)