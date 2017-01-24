白天大陸冷氣團減弱 北東局部短暫雨
中央氣象局表示，24日天氣大致穩定，白天大陸冷氣團減弱，竹苗以南地區仍有機會陽光露臉，東半部、北部地區有局部降雨的機會。
氣象局指出，24日天氣大致穩定，各地雲量還是偏多，竹苗以南地區仍有機會陽光露臉，東半部、北部地區有局部降雨的機會；溫度方面，清晨中部以北、宜蘭的最低溫只有攝氏12、13度，南部及花東也只有15、16度，一早各地氣溫還是比較低，請大家要注意保暖；白天大陸冷氣團減弱，北部地區及宜蘭、花蓮白天高溫約16到21度，中南部及台東地區白天高溫約22到25度，中南部還是要留意日夜的溫差會比較大，在穿著的調整上要多留意。。
此外，氣象局提醒民眾，沿海空曠地區24日會有8到9級強陣風，海面上的浪也大，沿海活動及海上作業要特別注意安全。1060124
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。