今溫略升 中南部溫差大 下半天起轉濕冷
今日清晨各地氣溫仍低，宜蘭今晨僅有12.5度，不過白天起大陸冷氣團減弱，氣溫略回升，但中南部日夜溫差較大，而要感受到明顯回溫，則要等到周四。預測今天各地白天溫度，北部13-21度、中部13-24度、南部15-25度。
在降雨方面，今天北部、東半部地區及馬祖有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴。今天下半天開始到明天一整天，各地會轉為濕冷的天氣型態。
另外受到強烈東北風影響，北部海面、東南部海面及臺灣海峽平均風力6至7級，最大陣風9級；東北部海面平均風力可達6級，最大陣風8級，海上船隻請特別注意。
至於在今天空氣品質部分，24日金門、馬祖、中部及雲嘉南地區空氣品質指標(AQI)為橘色警示(對敏感族群不健康)，高屏地區AQI為紅色警示(對所有族群不健康)，其他地區為普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。
春節假期即將到來，整體來說，春節期間中、南部天氣持續穩定，北部、東部的朋友可以把握春節中半段的好天氣，但提醒春節頭尾氣溫仍偏涼，北部、東半部易有局部陣雨，初一、初二全台天氣都是穩定的，氣溫也將略微回升 ，僅東台灣仍有局部陣雨。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。