今溫略升 中南部溫差大 下半天起轉濕冷

我要評比

今下半天起，各地將轉為濕冷。(報系資料照片)

今日清晨各地氣溫仍低，宜蘭今晨僅有12.5度，不過白天起大陸冷氣團減弱，氣溫略回升，但中南部日夜溫差較大，而要感受到明顯回溫，則要等到周四。預測今天各地白天溫度，北部13-21度、中部13-24度、南部15-25度。

在降雨方面，今天北部、東半部地區及馬祖有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴。今天下半天開始到明天一整天，各地會轉為濕冷的天氣型態。

另外受到強烈東北風影響，北部海面、東南部海面及臺灣海峽平均風力6至7級，最大陣風9級；東北部海面平均風力可達6級，最大陣風8級，海上船隻請特別注意。

至於在今天空氣品質部分，24日金門、馬祖、中部及雲嘉南地區空氣品質指標(AQI)為橘色警示(對敏感族群不健康)，高屏地區AQI為紅色警示(對所有族群不健康)，其他地區為普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

春節假期即將到來，整體來說，春節期間中、南部天氣持續穩定，北部、東部的朋友可以把握春節中半段的好天氣，但提醒春節頭尾氣溫仍偏涼，北部、東半部易有局部陣雨，初一、初二全台天氣都是穩定的，氣溫也將略微回升 ，僅東台灣仍有局部陣雨。

(中時電子報)