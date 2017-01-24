美國亞歷桑納基地傳槍聲 證為一場虛驚

美國亞歷桑納州戴維斯-圖森基地，有著最大的飛機停放場，稱為飛機墳場。(圖/美國空軍)

美國亞歷桑納州的戴維斯-蒙森空軍基地(Davis–Monthan Air Force Base)在週一時謠傳有人闖入並開槍，這項訊息造成基地的短暫關閉，後來在多方查證後發現僅是電子郵件傳言，基地不久就恢復原有狀態。

ABC新聞網(Abc news)報導，先前曾有基地人員在自己的電子郵件中，提到3次「被鎖定」(LOCKDOWN)的字眼，之後又有軍眷家庭也在網路上稱看到可疑槍手，接著可能是飛行員也留言，聽到兩聲槍響，在這一連串的消息影響下，基地提升警戒，關閉了一小時尋找可疑入侵者。

後來發現所有關於槍聲、入侵者的消息都只是傳言，基地發表新聞稿澄清了一切，並稍後恢復基地的原有運作。

在這個事件中，網路謠言應該是不帶惡意的純屬誤傳，但是在網路使用過於簡便的時代，謠言造成安全困擾的事件也是層出不窮，安全管理單位只能慎重的相信每個消息，並迅速找到真相。

戴維斯-蒙森空軍基地是美國佔地最廣的空軍基地，此處的工作人員有10,500名，軍人與家屬、孩子也在基地內生活。這個基地提供A-10攻擊機的訓練與部署，但是基地更聞名的是它巨大的飛機停放場，存放著自1950年代以來各式各樣封存及退役的軍機，被稱為「飛機墳場」，有些飛機狀況良好會受到密封保存，等待需要時再啟用，有些飛機則是做為後備零件，隨時可以拿來拆解。

(中時電子報)