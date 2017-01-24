市場恐川普引發貿易戰 美股小跌

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由於美國新任總統川普表明，他將對國際貿易採取強硬作法，美股今天收盤小跌。

川普今天做的第一件事是簽署行政命令，正式退出12國商定的跨太平洋夥伴協定（TPP）。他並宣布，打算重新談判北美自由貿易協定（NAFTA）。

在川普去年意外勝選後，美股曾大力反彈，期望川普能減稅並精簡法規。不過市場如今擔心，川普的強硬言談恐將導致貿易戰爭。

道瓊工業指數下挫27.40點或0.14%，以19799.85點作收。

標準普爾指數小跌6.11點或0.27%，收在2265.20點。

科技股那斯達克指數微跌2.39點或0.04%，收5552.95 點。1060124

(中央社)