兩度越獄 最狂墨國毒梟在美審判 堅不認罪

古茲曼（Joaquin "El Chapo" Guzman）正式引渡至美國，全盤否認犯下的17項罪名。(圖片取自businessinsider)

曾經成功越獄兩次，大名鼎鼎的墨西哥頭號毒梟「矮子」古茲曼（Joaquin El Chapo Guzman）正式引渡至美國，上周五在美出庭應訊，但犯罪無數的的他，卻全盤否認犯下的17項罪名。

古茲曼上周五身穿藍色囚衣、沒有上手銬，在美國紐約布魯克林的聯邦法院出庭。他聽法官發問時面無表情，當問他是否明白對他的指控時，他回答「我現在才知道」，並否認經營世上最大販毒集團等17項罪名。

59歲的「矮子」古茲曼是墨西哥最大毒梟更是錫納羅亞販毒集團的首領，生於貧窮墨西哥小鎮的他是傳奇人物。他最知名的事蹟之一，是2度逃出高度維安的墨西哥監獄。第一次是2001年，古茲曼據稱躲在洗衣籃中成功越獄，至2014年2月才落網。第二次是2015年則在監獄挖了1.5公里的隧道逃獄。直到2016年初，古茲曼再度被捕。

(中時電子報)