美鑽油復甦 國際油價跌

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由於美國鑽油強力復甦的跡象蓋過了石油輸出國家組織（OPEC）和組織外產油國即將達成減產目標的消息，國際油價今天走跌。

紐約商品交易所西德州中級原油下挫47美分或0.9%，以每桶52.75美元作收。

倫敦北海布倫特原油跌26美分或0.5%，收55.23美元。1060124

(中央社)