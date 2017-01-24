巴西石油貪瀆案承審大法官 死前受恐嚇

上星期在飛機失事墜海意外中喪生的巴西聯邦最高法院大法官札瓦斯基的兒子方濟各表示，聯邦警察從去年開始即對大法官和其家屬受到的一系列恐嚇威脅展開調查。

19日下午，札瓦斯基（Teori Zavascki）搭乘一架雙引擎小飛機在里約熱內盧南海岸巴拉奇（Paraty）墜海死亡。

札瓦斯基的兒子方濟各（Francisco Zavascki）昨天在環球電視台新聞知性節目「奇幻人間」（Fantastico）專訪中指出，他的父親生前對是否批准巴西石油公司（Petrobras）貪瀆案主要涉案建商Odebrecht的77名行政人員簽署有賞告密協定，惶惶不安。

巴西石油公司貪瀆案是巴西史上最大宗官商勾結貪腐醜聞，札瓦斯基是聯邦最高法院承審此案的報告人。

根據已透露給媒體的部分有賞告密內容，被檢舉涉貪的巴西政界人士包括前工黨籍總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）、去年遭彈劾下台的總統羅賽芙（Dilma Rousseff），以及現任巴西民主運動黨籍總統泰梅爾（Michel Temer）。

此外，還有數百名國會議員和高官的名字也在被檢舉名單中。因牽連甚廣，Odebrecht行政人員的有賞告密協定也被稱為「世界末日協定」。

聯邦警察聲明指出，「所有恐嚇威脅事件都經分析調查，結論是沒有任何威脅對大法官的安全構成實際危險。」

方濟各在專訪中還陳述，他和父親在意外發生前夕於家中最後一次見面的情形：

「父親工作忙碌，但18日下午還去家裡看我，兩人相談甚久。當時父親顯得憂心忡忡，說2017年將比2016年更加複雜，一旦他已經分析過的告密內容完整公諸於世，對國家機關和社會各界可能造成的衝擊，將無法預料。」

方濟各最後表示，希望當局查清楚飛機失事的原因，但他衷心希望「父親的死真的只是意外，而不是被謀殺，否則對國家社會來說，將更糟糕。」1060124

(中央社)