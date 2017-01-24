1月24日各報頭條要聞

重點要聞

●台泥中興少主 辜成允驟逝

台泥集團董事長辜成允上周六晚參加喜宴摔倒重創腦部，昨（23）日清晨不幸過世、享年62歲。辜成允出身台灣五大家族鹿港辜家，父親是前海基會董事長辜振甫。辜成允在2003年接下集團經營重擔，以「鷹式管理」大膽西進，十餘年披荊斬棘，讓台泥年賺百億元。

●遷校罹癌風險增 許厝家長：我們要回去上課！

為何不能回分校就讀？雲林縣麥寮鄉橋頭國小許厝分校61名學童，去年9月在爭議聲中返回本校就讀，學童返回本校前、後共採樣5次尿液進行檢驗，出爐的數據顯示，學童在本校就讀的罹癌風險，數倍於在分校就讀，家長強烈要求，2月13日開學前，由國健署召開說明會，並讓孩子回分校就讀。

●自許能革者 詹啟賢參選國民黨黨魁

國民黨前副主席詹啟賢昨天宣布競選黨主席。對於2020年總統大選，詹啟賢說，「我沒有排除自己，我會往那個方向努力，距離總統大選還有3年多時間，世事難預料，到那時假如我該是承擔的人就承擔，假如我該是抬轎的人就抬轎，我不會逃避。」

重點要聞

●接棒改革 辜帶領台泥翻身

百年辜家第3代、身家逾百億元的台泥集團董事長辜成允昨晨溘然長逝，震驚各界。被外界喻為「啣著金湯匙」出生的辜成允，成功扭轉「富不過三代」的刻板印象，帶領台泥成為台灣第一，堪稱是少主中興的最佳典範；惟2004年為解決家族公司財務危機，和姪子辜仲諒涉賄扁家，辜成允成為首位坦承行賄的企業主，當時造成轟動，引發不少爭議。

●Note7自燃 三星：電池瑕疵

去年全球發生40多起三星Note7手機自燃事件，全球回收250萬支，估三星電子因此損失逾千億元台幣。三星動員700人，測試20萬支Note7和3萬顆電池後，昨在韓國首爾三星城召開全球直播記者會，證實因設計不良和製程瑕疵，前後使用的SDI和ATL電池皆因短路自燃。

●驗出安毒 土豪哥戒治所過年

檢警偵辦郭姓小模命喪Ｗ飯店毒趴案有重大突破！辦案人員根據到過命案現場的十餘名男女證詞，懷疑訂房辦趴的土豪哥朱家龍不但全程參與吸毒玩遊戲，甚至慫恿郭女喝「毒咖啡」，導致郭最後疑因藥物過量死亡，事後同房共犯還將郭女包包、手機丟到河裡企圖滅證，檢警昨以餵毒致死、毒品等罪被告身分搜索約談朱男等19人後，以朱男吸毒為由，向法院聲請觀察勒戒2個月獲准，朱確定要在監所內過年。

重點要聞

●我將研發新一代戰機 馮世寬：須有雷達匿蹤功能

國防部長馮世寬昨天晚間和媒體餐敘時表示，國防部除了目前正在進行的高級教練機國造、潛艦等戰艦國造之外，還有一項對國人承諾，就是要研發新一代戰機，新戰機也必須有雷達匿蹤功能。

●蔡總統：打造堅強戰力 不耍花俏

蔡英文總統昨天中午出席國防部新春餐會致詞時表示，國防改革的目標只有一個，就是打造堅強的戰力。我們精益求精，不耍花俏，也不做表面工夫。

●台南大震維冠住戶 今晚重回傷心地圍爐

一年前，台南維冠金龍大樓倒塌，住戶在驚恐中搏命求生；不堪回首當時，一年來仍有住戶不曾重返舊地；但就在今夜，住戶將打開心中的圍籬，重返曾讓他們瞬間失去家人的地方提前圍爐。

重點要聞

●財報送內政部 僅見收支決算 婦聯會財產仍是謎

被外界質疑是國民黨附隨組織的中華民國婦女聯合會，自一九五○年成立至今財報均不透明。婦聯會昨首度將財務資料送至內政部，但資料仍然不全，僅提供收支決算表，名下關鍵性不動產及轄下基金會財產仍付之闕如。

●年改新戰場在立院 拚5月過關

年金改革國是會議全國大會前天落幕，政府希望在三月中旬將年金改革草案送到立法院。立法院民進黨團總召柯建銘昨受訪表示，下會期將依改革議題分送各委員會審查，「審不完也會召開臨時會處理」。

●退出TPP 川普簽行政命令

美國新任總統川普二十三日上午在白宮簽署行政命令，正式退出跨太平洋夥伴協定（ＴＰＰ），並表明重新協商北美自由貿易協定（ＮＡＦＴＡ）。美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）指出，此舉旨在向民主黨和外資表明，他將兌現其競選承諾。消息傳出，華爾街股市二十三日早盤走黑。

(中時電子報)