台灣料理在巴黎 一樣抓得住法國人的胃

巴黎集結全世界各種口味的餐廳，台灣料理也有一席之地，近年台式餐廳接二連三開張，有的推出精緻台式早午餐，有的主打鹹酥雞便當，不只慰藉思鄉台僑，也抓住許多法國客人。

巴黎第2區的巷子內開著一家店名為「Foodi Jia-Ba- Buay」的小餐廳，法國人看到這名字可能有點遲疑，不知道怎麼發音，也不知道什麼意思，只有台灣人能會心一笑，「這不就是『食飽未』（吃飽沒）嗎」。

「我們的客人大概有8成是法國人」，老闆莊慧菁受訪時說，出國旅遊的法國人越來越多，他們知道真正的亞洲菜該是什麼味道，也願意嘗鮮，餃子、牛肉麵、糯米類料理都很合他們的口味，形似漢堡、甜甜鹹鹹的刈包也很受歡迎。

Foodi Jia-Ba-Buay目前在美食旅遊網站Tripadvisor上，從巴黎1萬4000家餐廳裡高居第229名，擁有極佳評價，法國客人紛紛留言稱讚菜色口味和創意。

莊慧菁在經營餐廳之前，先開辦了料理教室，因此採用開放式廚房，可一眼望見餐點製作過程，不僅讓人安心，也經常吸引好奇客人探看或發問，促成交流機會。

法國夫妻喬治（Georges）和達尼萊（Daniele）才剛去了一趟台灣旅遊，對台灣印象很好，回到巴黎後，特意尋找台式餐廳，這天一家人來品嚐週末限定的「台式早午餐」。

他們遊歷了台北、台南、墾丁、太魯閣，「太魯閣風景太棒了，到台灣非看不可，而且走到哪裡，台灣人都很親切，還有料理超好吃」，他們說，「所以我們回巴黎後，選了一間台式餐廳，重溫台灣味」。

這天的台式早午餐裡，有手工自製的刈包、加入中藥材滷的茶葉蛋、蔬果春捲、炸芋頭絲、抹茶蔓越莓蛋糕、芝麻奶酪、有機果汁、咖啡或台灣茶，份量已經相當足夠，若客人吃得不夠盡興，還附一個可頌。

若把台式早午餐歸為較新奇的台式料理形式，在巴黎也可以找到台灣人熟悉的便當和鹹酥雞。

巴黎歌劇院附近聚集許多日式、韓式、歐式餐廳，競爭激烈，「37 m2」以價格親民的台式便當決勝負，特色菜就是台灣小吃鹹酥雞，也有焢肉飯和牛腩飯，還有現調珍珠奶茶。

中午一到，好些法國人陸續上門點了便當，有的內用有的外帶，通常也會加點一杯珍珠奶茶，和台灣上班族午休時間外出買便當的風景沒什麼差別。

老闆陳介元表示，「37 m2」營業5年，上門的客人中，華人和法國人各半，「法國人蠻能接受我們推出的食物，比方說鹹酥雞他們就很喜歡；我們還是以台灣料理方式處理，沒有特別為了法國人調整口味」。1060124

(中央社)