歐蘭德冷對法總統大選 寧看秀走訪沙漠

法國總統歐蘭德宣布放棄競選連任後，對總統大選就少有評論，他所屬的社會黨舉辦初選辯論和首輪投票時，他分別在劇院看表演、在智利沙漠參訪電廠，且未表態支持任何參選人。

左派政黨的7名初選參選人進行第一場辯論時，歐蘭德（Francois Hollande）選擇到劇院看表演，未回應政治問題；在22日的首輪投票中，社會黨（PS）的前教育部長阿蒙（Benoit Hamon）和前總理瓦爾斯（Manuel Valls）票數領先，將於29日的第2輪投票中對決。

當天，歐蘭德遠在智利的沙漠參訪一所太陽能電廠，自然沒有投票，媒體聯繫不到身處沙漠的參訪團隊，因此也不知道歐蘭德對首輪投票結果有何評論。

歐蘭德執政期間，民調支持度直直落，被貼上「第五共和最不受歡迎的總統」標籤，連帶加深社會黨分裂。

歐蘭德宣布放棄競選連任後，黨內有意參選者均未在檯面上尋求他的支持，他目前也未明確表態希望誰代表社會黨參加4、5月的總統大選，猶如事不關己。

在第2輪投票中，勝出者將代表中間偏左派參加大選，但一般預料，無論是阿蒙或瓦爾斯，在大選中都毫無勝算，早早就會被淘汰。

費加洛報（Le Figaro）記者以諷刺口吻表示，總統府艾里賽宮（Palais de l’Elysee）尚未公布歐蘭德29日的行程，但難保他不會去參訪巴黎地下墓穴（Catacombes），或在馬里亞納海溝潛水，或拜訪正在國際太空站的法籍太空人佩斯凱（Thomas Pesquet），「什麼都有可能」。1060124

(中央社)