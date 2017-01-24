提勒森任國務卿案 美參院外委會過關

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美國聯邦參議院外交委員會今天通過總統川普的國務卿人選，為埃克森美孚公司（Exxon Mobil）前執行長提勒森這起人事案獲參議院全院表決批准鋪路。

參議院外交委員會（Senate Foreign Relations Committee）表決以11票對10票過關，每位共和黨籍委員都支持提勒森（Rex Tillerson），而每位民主黨籍委員都投反對票。

法新社報導，對於提勒森的人權立場及他與俄羅斯昔日商業往來，馬侃（John McCain）、盧比歐（MarcoRubio）等3位共和黨籍參議員原本大有保留，但後來宣布支持提勒森擔任國務卿，使得他幾乎篤定將獲得參院全院批准。

路透社也報導，提勒森任國務卿案料將在參院通過，共和黨在參院100席中握有52席多數。（譯者：中央社盧映孜）1060124

(中央社)