參院外委會通過 提勒森將成國務卿

美國聯邦參議院外交委員會今天表決、通過候任國務卿提勒森的任命案。待參院全院表決後，提勒森將成為美國近代史上首位未有公職經驗的國務卿。

64歲的提勒森（Rex Tillerson）的職場經驗都在埃克森美孚石油公司、長逾40年，美國總統川普提名他為國務卿後、他已從埃克森美孚石油公司董事長兼執行長的職位退休，但因業務往來和俄羅斯總統蒲亭有親近的個人關係與好交情，在提名聽證會上甚至飽受同黨參議員質疑。

共和黨籍聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）就質疑提勒森與俄國太親近，無法捍衛美國利益，直到今天上午、委員會投票前夕他才轉變態度說，不想因一特定的提名人選造成不必要的拖延或政治爭論，這對國家不是好事。

提勒森的任命案在參院外委會以11票贊成、10票反對通過後，接下來將交付參院全院表決，在目前共和黨占多數主導下，預計他能順利成為國務卿。1060124

(中央社)