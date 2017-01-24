《天地人》松方弘樹病逝 享壽74歲

松方弘樹21日病逝醫院。(圖／翻攝自日網)

日本老牌影星松方弘樹出道57年，曾演過NHK大河劇「天地人」、「八重之櫻」等知名日劇，去年他因被診斷出「腦淋巴腫瘤」，暫停工作休養，未料抗癌1年仍沒起色，近日被證實病逝醫院，享壽74歲。

松方弘樹去年到醫院檢查，發現罹患「腦淋巴腫瘤」，他為了養病，暫緩工作專心休養，不過今年初病情惡化，3度腦梗塞，最後不敵病魔，21日病逝於東京某醫院，他的兒子仁科克基發聲明表示，「事發突然，備感遺憾，已逾15年沒見面就這樣離別了，好想再見最後一面」。

松方弘樹入行前想當歌手，後自信不足，還是轉往當演員，以黑道電影《無仁義之戰》系列走紅，也常在時代劇中露臉，是位受人尊敬的資深演員，情史豐富的他，結過2次婚，曾和女星仁科亞季子育有1男1女仁科克基和仁科仁美，現在都在演藝圈發展。

(中時電子報)