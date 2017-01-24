周立波發微博：對不起！搶了川普頭條
上海著名脫口秀演員周立波日前在美國紐約被捕，原因是攜帶槍枝和毒品，由於他在大陸素有名聲，引發外界諸多討論。周立波本人神隱多日後，終於在昨天(23日)以微博發布聲明，表示自己自小喜歡舞刀弄槍，會進一步檢討私德，但絕不碰毒。此外，也對搶了美國總統川普的頭條版面感到抱歉！
周立波聲明全文如下：
私德欠缺，只坑自己，不坑社會；公德欠缺，只害社會，不害自己。私德公德兼備，乃是聖賢。吾非聖賢，孰能無過。打擾大家過年了，特致以深深的歉意，並保證將一如既往繼續致力於追求與公德相關的社會責任和慈善事業，且進一步加強私德建設，摒棄自小養成的玩槍舞棍習氣。至於黃賭毒，本人過去、現在、將來，都不會感興趣。所以才特彆強調「清口」，這是我的藝術，也是我的人品，請諸位放心，事實和法律將還我清白！另，特朗普(台譯:川普)先生，對不起，這幾天搶了你的頭條。
(中時電子報)
文章來源：周立波微博
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