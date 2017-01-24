上任第一把火 川普揮筆退出TPP

美國總統川普正式工作第一天，毫無懸念揮筆簽署行政命令退出跨太平洋夥伴協定（TPP）。國際社會如今不再懷疑川普執行選舉承諾，並關注他將如何處理龐大的美中貿易逆差。

川普（Donald Trump）入主白宮橢圓形辦公室首日，依選前宣示，第一件任務即揮筆簽下退出跨太平洋夥伴協定的行政命令，全球如今不再懷疑他執行選舉承諾的決心。

在副總統彭斯（Mike Pence）與白宮幕僚長蒲博思（Reince Priebus）陪同下，川普還簽署政府人事凍結與禁止資助對外宣傳墮胎的行政命令。

即使美國國會同意TPP的機會不大，但川普的動作直接衝擊國際經貿秩序與美國內政，更具終結歐巴馬時代的重大象徵意義。

TPP是前總統歐巴馬努力4年，亞洲再平衡政策的核心。即使川普已當選，日本國會還是於2016年12月批准加入，但少了美國的TPP猶如空殼。

即使歐巴馬不斷強調TPP符合美國利益，勞工權益與環保標準均高於過去的經貿協定，美國退出將使中國獲益，但飽受全球化衝擊，失業與低薪的美國勞工不買帳，把選票給了川普，川普如今實踐承諾。

除了TPP，川普並還打算重新協商與加拿大和墨西哥的北美自由貿易協定（NAFTA），希望製造業留在美國境內，並向美國業者施壓，將在中國製造的產品移回美國生產。

川普對TPP開刀後，全球關注他下一步將如何處理美中龐大貿易逆差。川普選前曾承諾上任首日將宣布中國為貨幣操縱國，這項宣示牽涉廣泛，川普陣營已表達將再觀察6個月的意向，但也將運用一切聯邦政府權力，打擊包裝在國際組織下的不公平貿易現象。

歷任美國總統包括雷根、柯林頓、小布希與歐巴馬，競選期間均對北京發言強硬，但執政後即調整態度，協助中國納入國際經貿體系，川普看來不會再走競選承諾打折的相同路線。1060124

(中央社)