澎湖完成萬人連署 擬促廢除博弈條款

第2次博弈公投去年反賭方大勝，澎湖青年陣線發起廢除「離島建設條例」第10條之2的博弈條款，今天將在公投百日後公佈最新連署，1萬198人連署，擬推動國會修法，讓博弈條款走入歷史。 澎湖青年陣線召集人冼義哲表示，去年第2次博弈公投，展現澎湖人拒絕賭場的態度後，展開連署廢除「離島建設條例」第10條之2中的博弈條款，在公投後3個多月突破萬人連署門檻，國會須回應民意，盡速展開修法，廢止「博弈條款」。

冼義哲表示，離島的未來與發展不應該始終在賭場議題上空轉內耗，立「離島建設條例」是為了健全離島產業發展、維護自然生態環境與保存文化特色，賭場是澎湖過去30年發展上的絆腳石，只有終結博弈條款，才能讓離島走回腳踏實地大發展的出路上。

澎湖在離島建設條例的第10條之2，賦予博弈公投的法源後，曾在98年和105年7年之內，先後舉辦兩次博弈公投，但都遭失敗，尤其，去年第2次開票結果，輸了2萬多票，比第1次近4000票還多出許多。1060124

(中央社)