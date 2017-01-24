雅虎核心事業售威瑞森 延後數月完成

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雅虎公司（Yahoo!Inc.）今天指出，以48億美元出售核心資產給美國電信巨擘威瑞森通訊公司（Verizon），將延後數月完成交易。

法新社報導，該網路先驅公司公布季度獲利數據時指出，原定本季完成的交易，已推遲到下1季。雅虎去年末3月獲利1億6200萬美元。

公司的聲明指出：「雅虎繼續與威瑞森共同致力於規劃出售核心事業的整合。」（譯者：中央社何宏儒）1060124

(中央社)