滿月兒要淘寶？陳妍希與護士對話糗爆。（圖／取材自陳妍希臉書）

陳妍希去年升格當新手媽咪。（圖／本報系資料照片）

陳妍希去年7月與大陸男星陳曉步入禮堂，並在12月生下男寶寶「小星星」，升格當新手媽媽的陳妍希也不時分享育兒生活，近日她則透露，護士告訴她，寶寶現在醒的時間長、比較要「淘寶」，真相大白後，讓陳妍希直呼：「寶寶的世界媽咪真的不了解啊！」

陳妍希日前發送滿月禮，同時也曝光「小星星」名字，昨（23日）陳妍希則透露，護士提醒她，寶寶現在醒的時間長「不像之前不是吃就是睡，需要人和他說話、陪他玩，還有比較要淘寶」，陳妍希當時心想：「啥？寶寶這麽小就要淘寶？」

原來護士不是說淘寶，而是指「討抱」，讓陳妍希直呼：「寶寶的世界媽咪真的不了解啊！」文末還標記「寶寶你要堅強」，網友看了也留言「寶寶想抱但寶寶不說」、「新手媽咪上路~妍希還需要多多鑽研阿」。

(中時電子報)