吳德榮：小年夜起轉乾 年初一二暖陽春

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氣象專家吳德榮表示，今天冷空氣漸減弱，氣溫小升；小年夜(26日)偏乾的東北季風影響，北部天氣好轉，中南部晴朗，年初一、二(28、29日)天氣明顯回暖，高溫將回升至25度以上。

前中央氣象局氣象預報中心主任吳德榮在氣象應用推廣基金會專欄「洩天機教室」指出，今白天冷空氣逐漸減弱，北台灣雲量多，氣溫升幅小；中南部晴時多雲、日夜溫差大，北海岸、北部山區、東半部仍有零星短暫雨。

25日鋒面抵達，北部、東半部轉為有局部短暫雨，氣溫再度下降、轉涼微冷；中南部雲量略增，中部有零星飄雨機率。小年夜偏乾的東北季風影響，北部天氣好轉，早晚偏涼微冷，中南部晴朗、日夜溫差大，僅東半部有一些零星短暫雨的機率。

除夕(27日)至年初二(29日)各地晴朗穩定，東半部零星飄雨的機率也很低。年初一、二天氣明顯回暖，高溫將回升至25度以上。年初二、三西半部清晨及金、馬易有霧，應注意。

年初三(30日)鋒面影響，天氣轉變，北部、東半部轉有雨，氣溫下降。年初四 (31日)東北季風影響，北台灣轉涼，迎風面北海岸、東半部有局部短暫雨。1060124

(中央社)