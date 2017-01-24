美貿易政策迎新時代 白宮：美中須是雙行道

白宮發言人史派瑟(圖)表示，美國迎來貿易政策新時代，美中貿易必須是「雙行道」，而川普政府也將捍衛美國在南海的國際利益。(美聯社)

美國總統川普當地時間23日簽署行政命令，正式宣告退出「跨太平洋夥伴關係協定」(TPP)。白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）表示，美國迎來貿易政策新時代，美中貿易必須是「雙行道」，而川普政府也將捍衛美國在南海的國際利益。

史派瑟表示，川普了解，美國企業需要進入中國這個廣大的市場，但他不會同意維持目前的遊戲規則。在很多情況下，美中貿易並不是雙行道，許多陸企和個人很容易進入美國，出售他們的產品和服務，然而美國金融公司和銀行進入中國市場卻受到限制，美國在保護知識產權方面遇到困難。因此，川普認為需要審視美國企業或個人進入中國市場所受到的待遇。

至於國務卿人選提勒森早前在提名聽證會上表示，美國應阻止中國在爭議性海域填海造島。史派瑟被問到川普是否同意此言論時，他說：「美國會確保我們在南海的利益。如果那些島礁實際上是位於國際海域而非真正的中國一部分，我們將確保國際利益不被任何一個國家接收。」

英國BBC報導認為，若提勒森上任後將其言論付諸行動，美國對待北京在南海修建人工島的態度將產生顯著變化，可能引發世界上兩個最大經濟體之間的危機。

(中時電子報)