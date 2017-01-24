美退出TPP 川普重新註解全球自由化

超過半世紀的美國自由經貿政策在新任總統川普筆下大轉彎，美國各界對以保護勞工為中心的經貿外交政策看法各異，但全球勢將為川普版的經貿自由化做調整。

一如外界預期，川普（Donald Trump）正式工作第一日即簽署行政命令宣示退出跨太平洋夥伴協定（TPP），並會見戴爾（Dell）、惠而浦（Whirlpool）、洛克希德馬丁（Lockheed Martin）等以製造業為主的企業執行長和工會領袖。

川普無須高調處理TPP，只要不送國會即形同退出，此舉表達留住工廠與工作機會是新政府優先政策的決心。全球輿論以保護主義形容川普經濟，但川普從未聲言反對全球自由化，他也是受惠者。

川普實踐競選諾言的另一面，重新註解美國的全球化政策。白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）表示，川普指示未來所有經貿協商必須在國與國之間個別進行，這些雙邊諮商不屬於任何區域經貿協定。

史派瑟強調，川普的決定引領新時代的經貿政策，並強烈象徵川普政府希望全球經貿自由與公平。

建構區域協定是美國長期不分兩黨一致的政策，但反全球化風潮如影隨形，甚至終結民主黨繼續執政。川普毅然動筆簽署退出TPP，在美國反應兩極。

與川普同黨的共和黨資深聯邦參議員馬侃（John McCain）發表聲明，正式退出TPP的決定是嚴重錯誤，這將對美國經濟與亞太區策略造成連串後果，也會向區域盟邦釋出美國無意涉入亞太區麻煩的訊號。

川普的民主黨政敵聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）和布朗（Sherrod Brown）卻拍手叫好。兩人樂見TPP壽終正寢，並表示只要對美國勞工有幫助，可以和川普在貿易政策上合作。

美國自二次戰後推動強勢美元與經貿自由化，1960至1980年代，日本與亞洲四小龍崛起，但美國外交策略不反對民主陣營盟友在經貿上「佔點便宜」，因為這不會對美國國家安全帶來威脅，影響規模也較小。

1990年代，中國崛起。美國製造業快速外移，3位獲連任的前總統都支持將中國納入國際體系，促進開放市場與政治改革，但中國轉向國家資本主義，政治上更見緊縮，近年轉向強勢軍事外交。

川普在就職演說中以「美國大屠殺」形容政策的廣泛影響。

另一方面，1994年施行的北美自由貿易協定（NAFTA），導致美國製造業加速移向墨西哥。美國經濟成長數字不差，跨國企業受惠，但中產與勞工持續崩解，最後以選票將反華府體制的川普送進白宮，長期力挺民主黨的工會也將選票給了川普。1060124

(中央社)