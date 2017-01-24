受助也助人 她捐2隻撲滿小豬撼人心

阿玉的丈夫患口腔癌，全家陷入絕境，幸好基督教救助協會伸出援手。阿玉丈夫數月前離世，她讓出食物銀行名額，並捐塞滿百元紙鈔和硬幣的小豬，讓助人的愛循環。

中華基督教救助協會及空中英語教室日前舉辦第十五屆1919愛走動─單車環台募款活動，38名募款勇士組成1919單車環台募款車隊，及今年首航的1919幸福巴士，兩隊人馬歷經15天，經過100個鄉鎮，探訪29個1919服務中心。

當車隊到彰化縣線西鄉時，阿玉的善舉讓眾人大受震撼。阿玉本來是基督教救助協會的受助對象，她因丈夫罹癌，家庭頓時陷入絕境，幸好彰化線西1919服務中心及時為她申請急難救助金及食物包。

數月前，阿玉丈夫離世，且阿玉申請到低收入戶，她除了主動讓出食物銀行名額，要把資源轉給更需要的人，還拿出塞滿百元紙鈔與10元硬幣的小豬撲滿，交給救助協會秘書長夏忠堅，說要奉獻給1919，幫助更多有需要的人。

夏忠堅捧著2隻撲滿小豬哽咽的說，這就像耶穌所說，窮寡婦獻上了僅有的2個小錢。

環島勇士也見證弱勢孩子的改變。阿德（化名）和弟弟跟著爸爸生活，但爸爸一喝醉就打阿德，阿德因此個性偏激，也常動手打人。為了逃離爸爸的暴力，阿嬤帶著孫子另外租屋，並讓孫子進入協會的陪讀班。

不到一學期，阿德像變了一個人，有禮貌、功課趕上中等程度，連學校老師都大感驚奇。過去，阿德很恨爸爸，現在會主動將從食物銀行領取到的白米，分送給爸爸。爸爸酒駕入獄，他還會寫信鼓勵爸爸。

透過15天環台，1919環台募款勇士一共募集約新台幣700萬元急難救助金。夏忠堅說，2017年急難家庭救助計畫募款總目標為3800萬元，自2016年9月以來，累計已募集1800萬元。感謝大眾愛心，但距離目標仍有差距，希望大家持續關心。1060124

(中央社)