金酸莓獎來了 名模大間諜獲9項提名

我要評比

諷刺好萊塢大爛片的金酸莓獎今天公布入圍名單，「名模大間諜2」和「蝙蝠俠對超人：正義曙光」獲最多獎項提名。

法新社報導，和第1集相隔15年的「名模大間諜2」（Zoolander 2）獲最爛影片、最爛男主角（班史提勒，Ben Stiller）和最爛女配角（克莉絲汀薇格，Kristen Wiig）等9項提名。

超級英雄片「蝙蝠俠對超人：正義曙光」（Batmanv Superman）也不遑多讓，獲最爛影片、最爛導演（查克．史奈德，Zack Snyder）和最爛男主角（班艾佛列克，Ben Affleck）等8項提名。

「名模大間諜2」和「蝙蝠俠對超人：正義曙光」也都入圍最爛重拍、惡搞或續集電影。

其他最爛影片競爭者有「阿公歐買尬」（Dirty Grandpa）、「荷魯斯之眼：王者爭霸」（Gods of Egypt）、「希拉蕊的美國：揭露民主黨」（Hillary'sAmerica: The Secret History of the Democratic Party）和「ID4星際重生」（Independence Day: Resurgence）

最爛演技方面，入圍者有勞勃狄尼洛（Robert De Niro）、強尼戴普（Johnny Depp）、梅根福克斯（Megan Fox）、泰勒派瑞（Tyler Perry）、茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）、娜歐蜜華茲（Naomi Watts）和雪琳伍德莉（Shailene Woodley）。

來自美國49州和24國的1014名金酸莓獎會員透過網路，票選出9個獎項中的8個獎項提名名單。最爛螢幕組合提名則由電影評論網站爛番茄（Rotten Tomatoes）數千名網友選出。

今年金酸莓獎將在奧斯卡頒獎典禮前1天，也就是2月25日舉行。（譯者：中央社陳昱婷）1060124

(中央社)