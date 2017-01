金酸莓獎來了 名模大間諜獲9項提名

諷刺好萊塢大爛片的金酸莓獎今天公布入圍名單,「名模大間諜2」和「蝙蝠俠對超人:正義曙光」獲最多獎項提名。

法新社報導,和第1集相隔15年的「名模大間諜2」(Zoolander 2)獲最爛影片、最爛男主角(班史提勒,Ben Stiller)和最爛女配角(克莉絲汀薇格,Kristen Wiig)等9項提名。

超級英雄片「蝙蝠俠對超人:正義曙光」(Batmanv Superman)也不遑多讓,獲最爛影片、最爛導演(查克.史奈德,Zack Snyder)和最爛男主角(班艾佛列克,Ben Affleck)等8項提名。

「名模大間諜2」和「蝙蝠俠對超人:正義曙光」也都入圍最爛重拍、惡搞或續集電影。

其他最爛影片競爭者有「阿公歐買尬」(Dirty Grandpa)、「荷魯斯之眼:王者爭霸」(Gods of Egypt)、「希拉蕊的美國:揭露民主黨」(Hillary'sAmerica: The Secret History of the Democratic Party)和「ID4星際重生」(Independence Day: Resurgence)

最爛演技方面,入圍者有勞勃狄尼洛(Robert De Niro)、強尼戴普(Johnny Depp)、梅根福克斯(Megan Fox)、泰勒派瑞(Tyler Perry)、茱莉亞羅勃茲(Julia Roberts)、娜歐蜜華茲(Naomi Watts)和雪琳伍德莉(Shailene Woodley)。

來自美國49州和24國的1014名金酸莓獎會員透過網路,票選出9個獎項中的8個獎項提名名單。最爛螢幕組合提名則由電影評論網站爛番茄(Rotten Tomatoes)數千名網友選出。

今年金酸莓獎將在奧斯卡頒獎典禮前1天,也就是2月25日舉行。(譯者:中央社陳昱婷)1060124

(中央社)