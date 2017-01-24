最會說故事的安徒生 竟是一位「右面郎」！
資深新聞主播戴忠仁也成追星族，還跨海追到大陸廈門，這一切都是為了全世界最會說故事的安徒生，他還因此發現驚奇秘密，就是安徒生原來是一位「右面郎」。
戴忠仁從小對安徒生童話就很著迷，這次聽到亞洲第一次的「安徒生遺物專拍」將在厦門舉行，他立馬飛奔機場，拍賣公司的圖錄都還沒有印好，他就要求瀏覽，20件丹麥國寶級文物送到厦門進行拍賣，包括安徒生創作真跡、情書、信札、照片等珍貴史料。
而戴忠仁也因此發現安徒生是一位「右面郎」，因為他獨照或群體合照，都一律以右臉對著鏡頭，安徒生終身未婚，但戴忠仁認為他是個悶騷型的宅男，因為拍賣品中有一封情書，附上他親手以櫻桃核雕刻的肖像，才情與熱情表露無疑。
看了這次在厦門登場的安徒生專拍，也讓戴忠仁呼籲台灣的拍賣和文化產業不要固步自封，要朝國際化發展才是。
(中時電子報)
關鍵字：戴忠仁
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