MLB》捨大約為逐夢 黃載均小聯盟約落腳巨人

韓籍強打黃載均有望以小聯盟約，加盟舊金山巨人。(美聯社資料照)

儘管前年已失敗過一次，但韓籍強打黃載均仍不放棄大聯盟夢，去年季後婉拒原東家樂天巨人的數十億韓圜大約，再度挑戰大聯盟，而他的堅持，如今有望得到好結果，美媒24日報導，舊金山巨人將與他簽下一紙一年小聯盟約，距離圓夢又更近一步。

在韓職征戰10年、甫滿29歲的黃載均，前年就想透過入札赴美，孰料卻乏人問津，黯然回到老東家；但他沒有放棄，反打出更耀眼的成績，上賽季打擊率3成35、上壘率3成94、長打率5成70，外加25盜及27轟，各項成績皆寫下生涯新高，此次再度挑戰，於佛羅里達測試時吸引20支球隊關注。

據《theScore》沙爾基葛特雷伯(Simon Sharkey-Gotlieb)報導，黃載均簽下小聯盟約，並獲邀參與大聯盟春訓，只要拚上大聯盟，薪水將提高到至少150萬美元(約4712萬台幣)，另附帶有激勵獎金；他將與吉拉斯皮(Conor Gillaspie)等4人，力拚三壘卡位。

(中時電子報)