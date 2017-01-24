白宮警告中國：美國將在南海捍衛國際利益

白宮於美國時間周一舉行川普上任後的首場例行記者會，有關南海議題，白宮新發言人史派瑟（Sean Spicer）警告中國，美國將在南海捍衛「國際利益」，對中態度依舊強硬。

美國之音24日報導，在南海問題上，白宮新發言人史派瑟說：「我認為，在南海中那些國際水域和國際活動的地區，美國會確保我們保護自己在那裡的利益。」

報導稱，川普提名的國務卿人選提勒森(Rex Tillerson)，最近在美國國會的一次聽證會上表示，美國應該對中國在南海的造島行動和部署武器的做法做出強硬表態，甚至可以阻止中國靠近這些爭議海域的島嶼。

白宮發言人史派瑟沒有否定提勒森的說法，他說：「這個問題在於，如果這些島嶼真的是位於國際水域而不是中國本身的一部分，那麼，是的，我們將會確保我們要保衛國際領域不被一個國家所佔領。」

(旺報)