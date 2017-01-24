美防長與北約秘書長通話 談同盟重要性
五角大廈發言人今天表示，美國國防部長馬提斯上任首日與北大西洋公約組織秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）通電話時，特別強調這項軍事同盟的重要性。
美國總統川普曾表示，北大西洋公約組織（NATO）雖然對他來說仍十分重要，但因未能抵禦恐怖攻擊，所以可說是已經過時。
川普前陣子接受「泰晤士報」（The Times of London）訪問時又說，許多北約成員沒有為美國提供的保護，承擔合理的費用。
五角大廈發言人海軍上校戴維斯（Jeff Davis）在說明這通電話的聲明中說：「兩位領導人討論到維護共同價值的重要性，國防部長強調在尋找盟國協助捍衛這些價值時，美國總是從歐洲找起。」
戴維斯說：「兩人承諾未來幾個月繼續討論，並期待在2月的北約國防部長會議時見面晤談。」
五角大廈說，馬提斯（James Mattis）也與英國和加拿大防長通電話。
法新社報導，馬提斯與英國國防大臣法隆（Michael Fallon）通話時，「重申美國對北約不可動搖的承諾」。（譯者：中央社張曉雯）1060124
(中央社)
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