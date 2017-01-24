直播結夥性侵 瑞典逮捕3惡少
瑞典警方表示，他們已逮捕涉嫌結夥性侵1女子、還把犯案過程放在臉書上串流直播的3名男性犯嫌。警方今天敦促擁有犯罪畫面的社媒網友將證物交給他們。
法新社報導，3名分別為18、20、24歲的犯嫌，是昨天一早於斯德哥爾摩北方70公里的烏普薩拉（Uppsala）的一間公寓落網。一個臉書社團的成員在網路上看到犯嫌串流直播性侵30歲被害人的過程後，通報警方。
擁有6萬名成員的該臉書社團已關閉，21歲的隆格蘭（Josefine Lundgren），是率先通知當局的其中一人。
隆格蘭告訴瑞典當地的「快報」（Expressen），24歲的犯嫌在性侵被害人之前，「把她的衣服撕開」；這名犯嫌被警方認為是主要性侵犯嫌，是一名累犯。隆格蘭還表示，犯嫌還個別拍了作案過程並拍照，然後把照片放在Snapchat上。
調查人員今天在記者會中呼籲擁有犯罪影像的社群媒體使用者，把影像交給警方。烏普薩拉副檢察長柏格倫（Magnus Berggren）說：「我們只有一些照片與影片資料，但缺乏任顯示性侵攻擊的影像。」
相關影片已自臉書移除，但仍在網路上流傳。瑞典媒體公開引用了部分畫面，顯示至少其中一名犯嫌手持轉輪手槍。（譯者：中央社陳亦偉）1060124
(中央社)
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