醫師撞死拉布拉多 受害人不知愛犬亡

我要評比

倪姓整型醫師去年11月與蔣姓男子飆車失速撞車，撞翻陳姓女子自小客車，除造成陳女重傷，車上拉布拉多犬傷重不治。陳女出院後不知愛犬死亡，倪男遭起訴後，法院裁定交保。

倪男涉嫌於去年11月與蔣姓友人酒後在高雄市中華路競速，失速擦撞三輛車，其中陳女駕駛的自小客被撞翻，陳女重傷送醫，車上拉布拉多犬傷重不治。

倪男肇逃躲酒測，20小時後才到案遭收押。高雄地檢署於收押2個月後，依競駛致重傷害、酒駕致重傷害、肇事逃逸等罪起訴倪男，並建請法院從重量刑。法院裁定以新台幣200萬元交保，並限制出境及出海。

檢方認為，倪男身為醫師，負有醫療救人職責，卻酒後駕車競駛，肇事後也未協助將傷者送醫或報警處理，反而駕車逃逸，且為規避刑責躲藏多時，到案後供詞避重就輕，難認有悔意，建議法院從重量刑。

同案被告蔣男被依競駛致重傷害、酒駕致重傷害罪嫌起訴，蔣男因於車禍後留在現場向警方坦承是肇事者，符合自首條件，檢方建請法院減輕其刑。

陳女已出院休養，據親友轉述，陳女不知愛犬已在車禍中死亡，家屬也不敢告知。這隻拉不拉多犬是陳女領養的導盲犬，經常陪伴陳女外出做生意，人犬的感情相當好。1060124

(中央社)