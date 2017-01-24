提訊許金龍 北檢今起訴樂陞案
台北地檢署今日上午提訊在押的樂陞前董事長許金龍，並於今日偵結樂陞案。許上午9時許被提解至北檢，步下囚車後還朝守候的媒體看了一眼。
喧騰一時的日商百尺竿頭併購樂陞科技案，台北地檢署歷經近4個月的偵查，今日公告偵結，依證券交易法起訴許金龍等多人，北檢將於上午10時30分召開記者會說明。
檢調偵辦樂陞案，歷經「4度4關」於去年9月30日成功聲押許金龍，經一次聲請延押2個月獲准。
許金龍的羈押期限將於本月底屆滿，北檢今日起訴許金龍，將全案移審台北地院，將由法院決定是否繼續羈押許。
資本額僅5000萬元的日商百尺竿頭公司，去年5月宣布要以每股128元、總價48.6億元，公開收購樂陞3.8萬張股票，卻在8月30日表示無法完成交割，寫下國內首宗「惡意不履行交割」的公開收購案，造成樂陞3萬名投資人受損，檢調隨即介入偵辦。
檢調偵辦方向包括證券詐欺、內線交易、操縱股價等，發動數波搜索約談行動，就連「國票大盜」楊瑞仁也牽涉其中，樂陞前獨董陳文茜、李永萍、尹啟銘數度至北檢應訊，樂陞前代理董事長李柏衡更是頻繁進出北檢。
檢調懷疑許金龍自導自演日商併購破局案，讓整起併購案成為股市作手炒股獲利的題材，許金龍另涉嫌找來「國票大盜」楊瑞仁操盤股價。
(中時)
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