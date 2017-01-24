核三廠跳機 全台供電橘色警戒

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核三廠今晨跳機。（報系資料照 潘建志攝）

屏東核三廠今天清晨6時許傳出跳機，台電表示，初步找到原因是馬達供電元件故障，反應器冷卻水壩機器跳掉，導致整座造成整個反應爐跳機。

雖然是冬天，但據台電最新預估，今日全台最高用電為2760萬千瓦，最大供電能力僅2866.4萬千瓦，用電供應再次亮出預估「供電警戒」的橘色燈號。

(中時電子報)