陸租女友回家過年 網上喊到1.4萬元
年關將至，「租女友回家過年」又成為熱議的話題。近來在大陸網站中，「租女友」已成為熱詞，不同的陪伴情況行情也有異，從人民幣100元起跳到3000元（新台幣1.4萬元）。
北京青年報今天報導，過年前，有不少網友發布求租女友或者男友的訊息，也有人以不同價格出租自己。，還有部分網站專做「租女友」或「租男友」生意。
在百度貼吧「出租吧」裡，僅在1月17日這天，就有21條租友的相關帖子發布。不僅有常見的求租女友，還有網友發帖出租自己，價格在100元至3000元不等。
家在江蘇的陳先生畢業後留在外地工作，家裡長輩時常催婚，他計畫今年租個女友回家過年，在同事的建議下，陳先生在貼吧裡發布求租女友訊息。他開出每天2000元的價格求租女友，預計過年期間租3至5天。
陳先生表示，租來的女友主要是為了討父母開心，「過年見見身邊的親戚朋友，幫忙做點家務就可以了」。對於租女友可能被父母看出來的風險，陳先生說：「帶回家前肯定要見面，見面的時候兩個人會對一下台詞。」
面對大陸「出租女友」等網站火紅，許多人認為影響社會公序良俗。律師表示，租友實為僱傭關係，租友平台應該具備資格證明，並且應該承擔身份審查等義務。1060124
(中央社)
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