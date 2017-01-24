上任三把火？白宮：美將重新評價中美貿易關係

白宮美國時間周一舉行首場例行記者會，在貿易問題上，發言人史派瑟（Sean Spicer）承認美國對中國市場的重視，但是他警告：美國將重新評價兩國的貿易關係。

美國之音24日報導，史派瑟說，「關於中國，他理解那對美國商品和服務來說多麼龐大的市場，他（川普）幾星期前和阿里巴巴公司領導人（馬雲）會面的一部分原因就是這一點，這也是個很嚴重的市場問題。」

報導指稱，史派瑟批評了美中兩國經濟關係的不平衡；他說：「在很多情況下，美中貿易不是一種雙行道的關係；很多中國企業、坦白說還有很多中國個人可以輕易進入美國市場銷售他們的商品和服務；無論是金融服務還是其它服務業或製造業，或是我們和中國之間的知識產權問題，都不是雙行道的關係。」

他還表示，川普瞭解中國市場和我們想要進入這個市場的願望，但是他也關心美國在進入中國市場時受到的對待，並稱「我們需要重新審視這個問題」。

(旺報)