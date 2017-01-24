台南市警官涉洩密貪瀆 被聲押

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台南地檢署偵辦台南市員警涉嫌洩密貪瀆案，昨天指揮高雄市調處分別前往台南市警局與警六分局搜索，並帶回多名官警與酒店業者、黃姓白手套，經漏夜訊問後，涉嫌洩密收賄的市警局警官高慶郎被聲押，六分局王姓偵查小隊長與吳姓偵查佐則分別諭令5萬及10萬元交保，至於黃某無保請回。

據查，這起洩密貪瀆案是檢調單位監聽多月後，趁過年前收網，昨天分別前往市警局與第六分局進行搜索，除帶回高慶郎與六分局王姓小隊長及吳姓偵查佐外，也同時傳喚涉嫌擔任白手套已退休的前黃姓警務正到案。

檢調懷疑，涉案員警除將警方執行臨檢的時間、地點洩露給酒店業者，讓業者逃避查緝外，還協助業者調閱車籍資料；至於有無從中收賄？仍有待深入調查。

(中時)