談選舉整合 吳敦義：不能勉強

參選國民黨主席的前副總統吳敦義24日前往台北之音接受「蔻蔻早餐」節目專訪。（姚志平攝）

參選國民黨主席的前副總統吳敦義24日前往台北之音接受「蔻蔻早餐」節目專訪，談到選舉整合問題時說，所謂整合一定是雙方都有意，不能勉強，到現在，他沒做這樣的試探，如果因緣聚合，可以考量。

(中時)