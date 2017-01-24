參院外委會低空過關 提勒森將成美國務卿
美聯邦參議院外交委員會23日以11票對10票的微小差距，表決通過川普國務卿提名人提勒森任命案。待參院全院下周表決後，提勒森將成為美國近代史上第一位未擔任過公職的國務卿。
現年64歲的提勒森為埃克森美孚石油公司前董事長兼執行長，與俄羅斯關係密切，曾獲普丁總統頒發「俄國之友」最好榮譽獎章。在參院外委會確認聽證會上，提勒森與俄羅斯的關係成為包括共和黨議員在內的質疑。共和黨籍聯邦參議員魯比歐對提勒森與俄國太親近，無法捍衛美國利益，以及俄國的人權問題，反覆嚴厲質詢。另兩位質疑提勒森的共和黨參議員為麥肯和葛蘭姆，但他們在22日已表態支持提勒森。
魯比歐是唯一拒絕表態者，直到23日投票前夕才轉變。魯比歐說，他對提勒森擔任國務卿仍持保留立場，但不想因為一名特定提名人造成不必要的延誤和政治爭論。
依程序，這項提名案接下來將交付參院全院表決，在共和黨為多數下，預計提勒森可以順利成為國務卿。
提勒森在確認聽證會上有若干議題與川普立場不同，包括表示支持北約(NATO)，同意俄國佔領克里米亞為非法行徑，以及支持跨太平洋夥伴關係。川普在22日已簽署行政命令，宣布美國退出跨太平洋夥伴協定（TPP）。
在中國關係上，提勒森指稱中國不是一個可靠的夥伴，但美國必須看到與中國關係的積極面，中美兩國的經濟福祉密不可分。
(中時)
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